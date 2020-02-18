Кетогенная диета полезна в небольших дозах
Этот рацион считается эффективным для похудения. Но могут ли его краткосрочные позитивные результаты уступать долговременному негативному воздействию?
Кетогенная диета это питание, при котором человек получает до 75-99% всех калорий от жиров и умеренного количества белков, и лишь до 5% - от углеводов. Такое сочетание позволяет вызвать в организме жиросжигающий процесс кетоз. Поклонники кетогенной диеты превозносят ее за способность довольно быстро избавлять от лишних объемов, но исследователи из Йельской школы медицины доказали в опытах на мышах, что негативное воздействие кетогенной диеты начинается уже через неделю.
В журнале Nature Metabolism публикуются результаты исследования, показавшего, что на ограниченном отрезке времени кетогенная диета может улучшить здоровье человека, снизив риск диабета и воспалительных процессов. Из-за низкого содержания углеводов в питании организм как бы входит в режим голодания, но на самом деле его нет. В результате, сжигается жир вместо углеводов, что и рождает появление кетонов, являющихся альтернативными источниками "топлива" для клеток. Именно это снижает риск диабета. У мышей через неделю после начала диеты упал уровень сахара в крови и метаболических процессов.
Но режим псевдоголодания сопровождается и процессом сохранения жира. В результате, мыши начинали есть больше жиров, чем могли их сжечь, что приводило к диабету и ожирению. Фиксировалась и потеря защитных Т-клеток в жире. Теперь необходимо подтвердить эти выводы в экспериментах с участием людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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