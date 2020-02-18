Названы 7 полезных продуктов, которые нарушают сон при употреблении вечером
Не только однозначно вредные продукты нарушают сон, - полезные тоже способны на это, сообщает журнал Fit for Fun. В нем названы здоровые продукты, которых лучше не употреблять вечером: твердый сыр, зеленый чай, листовые салаты и другие.
Твердый сыр. По мнению авторитетного американского диетолога Мэгги Мун, этот полезный продукт способен нарушать сон, если есть его в позднее время.
«Употребляйте его не вечером, а минимум за четыре-шесть часов до сна. Продукт богат ненасыщенными жирными кислотами, которые трудно перевариваются. Если есть его вечером, повышается риск изжоги, недомогания, боли в груди», - пояснила эксперт.
Темный шоколад. Продукт содержит много антиоксидантов, полезен для оздоровления сердца и сосудов. Но также является источником кофеина, известного свойством нарушать здоровый сон. Не употребляйте шоколад по вечерам!
Чай матча. Сторонники ЗОЖ не должны забывать: зеленый чай отличается высоким содержанием кофеина и других веществ тонизирующего свойства. Очень полезный матча (состоит из разных видов зеленого чая) отличается особенно значительной концентрацией, - он также назван как продукт, способный лишить вас нормального сна при употреблении вечером.
Говядина. В умеренных количествах полезна как источник железа, йода, витамина В. Но также продукт отличается большим количеством белков и жиров, - при употреблении вечером это может стать проблемой для пищеварительной системы и помешать сну.
Листовые салаты и сырые овощи. Они полны полезными для кишечника растворимыми волокнами, но содержат и компоненты, которые начинают бродить в пищеварительном тракте, вызывать вздутие, метеоризм. Хорошо спать не получится!
Фрукты. Виноград, манго, бананы, финики и другие плоды, богатые фруктозой, дают при употреблении вечером прилив энергии, что нежелательно перед сном. Избыток фруктозы к тому же вызывает накопление жира.
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