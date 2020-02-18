5 лучших естественных средств от запора

«Трудно проходящий стул при запоре может быть признаком обезвоживания. Чтобы облегчить проблемы с кишечником, пейте больше воды. Ее ежедневное количество должно составлять не менее полутора литров», - приводится на портале экспертное мнение.

«Добавьте каплю пищевого эфирного масла имбиря в утренний чай или смузи, - получится напиток с мощными антиоксидантными свойствами, который также способствует хорошему пищеварению», - дают совет диетологи.