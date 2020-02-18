5 лучших естественных средств от запора
Решить проблему запора помогают естественные средства, и среди них есть лучшие. Самым простым и эффективным является вода, рассказали специалисты на портале Food.News.
«Трудно проходящий стул при запоре может быть признаком обезвоживания. Чтобы облегчить проблемы с кишечником, пейте больше воды. Ее ежедневное количество должно составлять не менее полутора литров», - приводится на портале экспертное мнение.
В список других лучших естественных средств от запора также вошли
Кофе. Наука не совсем понимает, почему на некоторых людей он действует как слабительное, но факт налицо. Теплый кофе является прекрасным естественным средством, расслабляющим кишечник и стимулирующим дефекацию.
Волокно. Бобовые, цельные крупы, овощи, многие фрукты, орехи содержат много пищевых волокон, являющихся разновидностью клетчатки. Их потребление является одним из лучших способов оздоровить кишечную микрофлору, наладить хорошее пищеварение и регулярный стул, забыв о запоре.
Имбирь. Служит естественным средством от пищеварительных спазмов, вздутия живота, метеоризма. Его соединения сесквитерпены стимулируют продвижение каловых масс.
«Добавьте каплю пищевого эфирного масла имбиря в утренний чай или смузи, - получится напиток с мощными антиоксидантными свойствами, который также способствует хорошему пищеварению», - дают совет диетологи.
Эфирное масло мяты перечной. Как естественное средство терапии оно особенно эффективно, когда запоры сопровождаются избытком газа, болезненным вздутием живота. Ментол в эфирном масле мяты может смягчать спазмы гладких мышц в толстой кишке, что позволяет отходам проходить через кишечник без задержек.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были названы лучшие продукты для оздоровления кишечника.
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