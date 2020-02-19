Ученые рассказали, чем полезен картофель
Картофель принято считать одним из самых «вредных» гарниров, однако ученые из Университета штата Пенсильвания развеяли этот миф. По их словам, этот продукт может приносить существенную пользу организму.
Американские специалисты провели эксперимент. Его участников они разделили на две группы. Первая в течение месяца употребляла в пищу гарнир из рафинированных зерен, в том числе белый рис. А вторая ела приготовленный на пару или запеченный картофель.
В конце эксперимента ученые измерили у волонтеров ряд маркеров кардиометаболического риска, включая уровень глюкозы в плазме крови, сывороточный инсулин, артериальное давление и холестерин, пишет газета La Vanguardia.
Как оказалось, представители второй группы, которые употребляли в пищу картофель, продемонстрировали лучшие показатели, чем первая группа.
Специалисты из Университета штата Пенсильвания при этом подчеркнули, что питаться картофелем на регулярной основе могут только те люди, у которых нет соответствующих противопоказаний по здоровью.
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