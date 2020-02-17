Вещества, повышающие аппетит - избегайте этих продуктов, если хотите похудеть

управляют метаболизмом таким образом, что поглощенная энергия уходит в жировые отложения в гораздо большей степени. Аппетит повышается, и потребляемая пища не дает сытости Это одна из главных причин, почему мы едим чрезмерно. Вещества нейтрализуют нормальное насыщение", - «Откомочные продукты - вещества, которыеуправляют метаболизмом таким образом, что поглощенная энергия уходит в жировые отложения в гораздо большей степени. Аппетит повышается, и потребляемая пища не дает сытости Это одна из главных причин, почему мы едим чрезмерно. Вещества нейтрализуют нормальное насыщение", - объясняет эксперт по питанию Голо Вилланд.

Глутамат

«Глутамат известен как усилитель вкуса, но он гораздо больше усиливает аппетит. Исследования показывают, что когда глютамат добавляется в пищу, мы едим больше».

Искусственные подстластители

«Но так не получается», - объясняет эксперт по питанию. - Подсластители способны изначально снижать потребление сахара, но они дают мозгу сигнал о высвобождении инсулина. Это приводит к быстрому падению уровня сахара в крови, что стимулирует аппетит и тягу к сладкому».

Глюкоза

«Однако в неправильной комбинации он сам становится откормочным материалом».

"В случае закусочных продуктов, крекеры, чипсов, эффект откорма еще больше усиливается щедрым добавлением соли, "грабителя воды"".