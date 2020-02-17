Вещества, повышающие аппетит - избегайте этих продуктов, если хотите похудеть
Термин «продукты для откорма» изначально происходит из сельского хозяйства. Корм для убойных животных смешиваются с определенными веществами, и они едят больше, набирают вес быстрее. Но "откормочные продукты" можно найти в рационе каждого человека.
«Откомочные продукты - вещества, которые управляют метаболизмом таким образом, что поглощенная энергия уходит в жировые отложения в гораздо большей степени. Аппетит повышается, и потребляемая пища не дает сытости Это одна из главных причин, почему мы едим чрезмерно. Вещества нейтрализуют нормальное насыщение", - объясняет эксперт по питанию Голо Вилланд.
Глутамат
«Глутамат известен как усилитель вкуса, но он гораздо больше усиливает аппетит. Исследования показывают, что когда глютамат добавляется в пищу, мы едим больше».В списке ингредиентов он часто скрывается за терминами «дрожжевой экстракт», «ароматизатор», «приправа» за аббревиатурами от «E620» до «E625» и его бустеров от «E626» до «E635».
Искусственные подстластителиПодсластители имеют крайне мало калорий. Если вы пьете Light Coke Light вместо сладкого варианта, вы надеетесь похудеть.
«Но так не получается», - объясняет эксперт по питанию. - Подсластители способны изначально снижать потребление сахара, но они дают мозгу сигнал о высвобождении инсулина. Это приводит к быстрому падению уровня сахара в крови, что стимулирует аппетит и тягу к сладкому».
ГлюкозаГлюкоза - источник энергии для мозга.
«Однако в неправильной комбинации он сам становится откормочным материалом».Спусковым механизмом является внезапный отток воды из организма.
"В случае закусочных продуктов, крекеры, чипсов, эффект откорма еще больше усиливается щедрым добавлением соли, "грабителя воды"".Глюкоза из рисовых лепешек, хрустящих хлебцев и тостового хлеба слишком сухая. Макароны, хлеб и картофель содержат значительное количество воды для здорового использования.
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