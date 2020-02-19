В коровьем молоке и говядине обнаруживают вещество, способное вызывать рак толстой кишки

«Вещество, которое обнаруживается в коровьем молоке и говядине, особенно опасно в младенчестве: заражение патогенами в этом возрасте повышает в будущем риск развития рака толстой кишки и других заболеваний», - констатируют ученые.

«Мы предполагаем, что BMMF запускает мутации ДНК в эпителиальных клетках кишечника через продолжающуюся воспалительную реакцию, которая может затем вызвать рак толстой кишки», - сказал соавтор исследования доктор Тимо Бунд.