В коровьем молоке и говядине обнаруживают вещество, способное вызывать рак толстой кишки
Специалисты Немецкого онкологического исследовательского центра в Гейдельберге предупреждают: в коровьем молоке и говядине можно обнаружить способное вызывать рак вещество BMMF. Ученые называют его возбудителем рака толстой кишки.
Исследователи выступили со статьей, в которой призвали никогда не кормить детей продуктами из коровьего молока до первого года жизни. В нем, а также говядине может скрываться патоген BMMF, имеющий сходство с бактериями и вирусами.
«Вещество, которое обнаруживается в коровьем молоке и говядине, особенно опасно в младенчестве: заражение патогенами в этом возрасте повышает в будущем риск развития рака толстой кишки и других заболеваний», - констатируют ученые.
Они поясняют: иммунная система малышей слишком слаба, чтобы отразить действие канцерогенного вещества и не формирует механизма устойчивости, который могла бы способствовал защите от последующих раковых заболеваний.
Изучая морфологию вещества, специалисты отмечают: его можно считать новым типом патогенов.
«Мы предполагаем, что BMMF запускает мутации ДНК в эпителиальных клетках кишечника через продолжающуюся воспалительную реакцию, которая может затем вызвать рак толстой кишки», - сказал соавтор исследования доктор Тимо Бунд.
В то же время ученые отмечают, что иммунитет взрослого человека обычно хорошо справляется с данным канцерогеном.
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