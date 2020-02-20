Финальная часть Кубка мира по боксу с участием 200 стран состоится в октябре 2020 года в Нижнем Новгороде

– Для Нижегородской области большая честь принять соревнование такого уровня. Очень важно, что Кубок мира по бокусу будет посвящен 75-летию Победы. Более 800 тысяч человек ушли на фронт из Горьковской области в годы войны, треть из них не вернулись. В тылу же горьковчане проявили настоящий трудовой героизм. Надо использовать все возможности, чтобы напомнить миру о наших героях.

Бокс – прекрасный вид спорта, которым в Нижегородской области занимаются более 5 тысяч человек. Здесь действует более 50 спортивных клубов и секций. Уверен, что проведение финала командного Кубка мира позволит сделать бокс еще популярнее. Я благодарен всем, кто принял решение провести это событие именно у нас,

Осенью 2020 года в Нижнем Новгороде пройдет финальная часть мирового командного Кубка по боксу. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.Решение о проведении в столице Приволжья масштабного спортивного состязания было принято в ходе внеочередного заседания членов исполнительного комитета Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), которое состоялось в столице Венгрии городе Будапеште. При этом члены исполкома боксерской ассоциации проголосовали за кандидатуру Нижнего Новгорода как места проведения кубкового финала единогласно.Уже стало известно, что вероятнее всего соревнования пройдкт в нижегородском культурно-развлекательном комплексе «Нагорный».Сам международный боксерский турнир будет проведен в октябре 2020 года в восьми городах Российской Федерации. Предварительно состоятся отборочные состязания на каждом из континентов, а решающая часть начнется с 1/8 финала. Боксерские бои будут проводиться в десяти весовых категориях у мужчин и женщин.Как сообщил генеральный секретарь, член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев, для того, чтобы принять участие в командном Кубке мира уже поданы заявки от более чем 200 стран.– заявил глава нижегородского региона Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что финал российского чемпионата по киберспорту в 2020 году пройдет в Нижнем Новгороде.