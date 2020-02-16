Финал российского чемпионата по киберспорту в 2020 году пройдет в Нижнем Новгороде
Чемпионат России по компьютерному спорту имеют статус официального первенства страны. В 2019 году в играх чемпионата, которые проходили с февраля по июнь, приняли участие более 20 000 человек. Финальные матчи состоялись в столице, в Yota Arena, 8 и 9 июня.
В 2020 году финал чемпионата России по компьютерному спорту в 2020 примет Нижний Новгород. 23 и 24 мая они состоятся в в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный».
Соглашения о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Федерацией компьютерного спорта России (ФКС) было подписано 11 октября 2019 года в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде. Документ подписали нижегородский губернатор Глеб Никитин и президент ФКС России Дмитрий Смит.
– Для нас большая честь принять такое масштабное соревнование в Нижнем Новгороде. Город обладает для этого всей необходимой инфраструктурой и будет удобен для участников из разных регионов России. Приятно, что наше соглашение, подписанное в рамках форума «Россия – спортивная держава» уже приносит свои плоды.
Нижегородская область по праву считается одним из IT-центров страны. Здесь работают очень талантливые разработчики, есть представительства ведущих мировых компаний, Уверен, что интерес к турниру будет серьезный,
Нижегородская область по праву считается одним из IT-центров страны. Здесь работают очень талантливые разработчики, есть представительства ведущих мировых компаний, Уверен, что интерес к турниру будет серьезный,
– заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
На пути к финальной стадии турнира 2020 года пройдет серия промежуточных соревнований, победитель каждого из которых получает путевку в основной этап первенства. В чемпионате могут принимать участие только граждане России старше 14 лет.
Призовой фонд чемпионата страны по киберспорту составляет 4 миллиона рублей.
В рамках турнира состоятся соревнования по шести дисциплинам:
- Clash Royale;
- Dota 2;
- NHL 20;
- Rotor Rush (технический симулятор дрон-рейсинга);
- StarCraft II;
- Tekken 7.
– Мы продолжаем развивать массовый киберспорт в регионах России и рады, что гранд-финал чемпионата страны пройдет в Нижнем Новгороде – городе с богатыми спортивными традициями и историей. В этом году мы разнообразили программу – дисциплин стало больше и, помимо уже классических турниров по Dota 2 и мобильных соревнований по Clash Royale, мы добавили файтинг Tekken 7, технический симулятор дрон-рейсинга Rotor Rush, спортивный симулятор NHL 20, а также культовый StarCraft II,
– заявил президент ФКС России Дмитрий Смит.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что Глеб Никитин и Дмитрий Смит подписали соглашение о сотрудничестве между нижегородским регионом и Федерацией компьютерного спорта России.
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