Финал российского чемпионата по киберспорту в 2020 году пройдет в Нижнем Новгороде

– Для нас большая честь принять такое масштабное соревнование в Нижнем Новгороде. Город обладает для этого всей необходимой инфраструктурой и будет удобен для участников из разных регионов России. Приятно, что наше соглашение, подписанное в рамках форума «Россия – спортивная держава» уже приносит свои плоды.

Нижегородская область по праву считается одним из IT-центров страны. Здесь работают очень талантливые разработчики, есть представительства ведущих мировых компаний, Уверен, что интерес к турниру будет серьезный,

Clash Royale;

Dota 2;

NHL 20;

Rotor Rush (технический симулятор дрон-рейсинга);

StarCraft II;

Tekken 7.

– Мы продолжаем развивать массовый киберспорт в регионах России и рады, что гранд-финал чемпионата страны пройдет в Нижнем Новгороде – городе с богатыми спортивными традициями и историей. В этом году мы разнообразили программу – дисциплин стало больше и, помимо уже классических турниров по Dota 2 и мобильных соревнований по Clash Royale, мы добавили файтинг Tekken 7, технический симулятор дрон-рейсинга Rotor Rush, спортивный симулятор NHL 20, а также культовый StarCraft II,