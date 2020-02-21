Медики назвали 7 самых разрушительных для кишечника ежедневных привычек

«Обуглившиеся кусочки пищи содержат канцерогенные вещества, которые увеличивают риск развития рака желудка и толстой кишки – в этих органах они «хранятся» дольше всего при пищеварении», - заявили медики.

«Ежедневный кусок мяса на тарелке стал привычкой для многих. Он же способен разрушить ваш кишечник. Если бы потреблялось меньше мяса и колбасных изделий - это в первую очередь касается мужчин - можно было бы избежать до 10 000 случаев рака толстой кишки в год» - подсчитали медики.