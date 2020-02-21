Медики назвали 7 самых разрушительных для кишечника ежедневных привычек
Боль, спазмы, диарея, вздутие, непроходимость, рак толстой кишки, - все это может стать следствием наших ежедневных привычек, предупреждают специалисты Немецкого центра по изучению рака. Медики назвали самые разрушительные привычки. Одна из них – быстрое поглощение пищи.
Плохое жевание. Медики отмечают, что быстрый прием пищи стал характерной чертой образа жизни современных людей – это влияние хронического дефицита свободного времени. Торопливое проглатывание плохо прожеванных кусков является одной из самых разрушительных для кишечника ежедневных привычек, провоцирующих в нем застойные явления.
Еда на автомате. К потреблению большого количества еды возникает привыкание. Многие люди едят автоматически, не замечая, что их порции избыточны, а пища – слишком плотная и тяжелая. Эта привычка также разрушительно для кишечника, начинающего работать на износ.
Употребление алкоголя. Ежедневные дозы спиртного разрушают здоровый баланс кишечной микрофлоры, приводят к гибели полезных бактерий. Подобное изменение бактериального состава кишечника крайне негативно влияет на общее здоровье, предупреждают врачи.
Пригоревшие кусочки. Многие люди слишком беззаботны, когда лакомятся жареными продуктами, – они часто съедают потемневшие пригоревшие фрагменты. По словам онкологов, когда жареные блюда начинают потребляться ежедневно, такая привычка грозит разрушить здоровье органа.
«Обуглившиеся кусочки пищи содержат канцерогенные вещества, которые увеличивают риск развития рака желудка и толстой кишки – в этих органах они «хранятся» дольше всего при пищеварении», - заявили медики.
Курение. Ежедневное потребление табака повышает риск развития рака толстой кишки, предостерегают сотрудники Немецкого исследовательского центра рака (DKFZ).
Мясо каждый день. Красное мясо (свинина, говядина, баранина, дичь) и всевозможные колбасы не должны потребляться на ежедневной основе.
«Ежедневный кусок мяса на тарелке стал привычкой для многих. Он же способен разрушить ваш кишечник. Если бы потреблялось меньше мяса и колбасных изделий - это в первую очередь касается мужчин - можно было бы избежать до 10 000 случаев рака толстой кишки в год» - подсчитали медики.
Обилие жира. Ежедневные дозы насыщенного жира ведут к дисбалансу кишечной флоры, вызывая в ней изменения, которые играют решающую роль в развитии рака толстой кишки. Врачи советуют избавиться от данной привычки, отдавать преимущество ненасыщенным жирам в рационе.
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