В Нижегородском музыкальном училище начался фестиваль «Нижегородская фортепианная школа»
Начавшись в середине февраля, музыкальный фестиваль «Нижегородская фортепианная школа», который посвящен памяти выдающегося педагога Натальи Фиш продлится до 7 мая.
Наталья Николаевна Фиш была преподавателем Нижегородского музыкального училища имени М. А. Балакирева. Она являлась не только заслуженным работником культуры России, но и кавалером медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Музыкальный фестиваль «Наталья Николаевна Фиш. Нижегородская фортепианная школа» задуман как весьма масштабный, который посвящен юбилею мастера и призван в максимально возможной полноте раскрыть палитру творческой деятельности педагога, имя которого превратилось в один из символов современной отечественной культуры.
Фестиваль в Нижегородском музыкальном училище начался 11 февраля 2020 года. В самый первый день музыкального марафона состоялся концерт лауреата международных конкурсов Никиты Абросимова.
Завершится масштабный музыкальный праздник 7 мая, в дни празднования юбилея Натальи Фиш, крупным гала-концертом.
Программа фестиваля такова:
- 26 февраля, малый зал НМУ им. Балакирева: лауреат международных конкурсов Александр Куликов (г. Москва), начало в 13.00;
- 10 марта, концертный зал НМУ им. Балакирева: лауреат международных конкурсов Арсений Ланин (г. Москва), начало в 18.00;
- 31 марта, малый зал НМУ им. Балакирева: Всероссийская музыкально-педагогическая конференция по специальности «Фортепиано», начало в 10.00;
- 5 апреля, концертный зал НМУ им. Балакирева: «Ученики учеников», начало в 15.00;
- 7 мая, концертный зал НМУ им. Балакирева: гала-концерт, начало в 16.00.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижегородской филармонии выступит один из наиболее востребованных дирижеров мира Фабио Мистранджело.
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