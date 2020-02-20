В Нижнем Новгороде начинается регистрация на полумарафон «Беги, Герой!» под патронатом Ксении Шойгу

– Полумарафон «Беги, герой» за пять лет стал настоящей визитной карточкой Нижнего Новгорода. В прошлом году забег посетили более 5 тысяч человек. Планы у организаторов на этот год еще более амбициозные – 10 тыс. участников. Правительство области оказывает поддержку мероприятию. Уверен, что совместными усилиями нам удастся преодолеть и эту планку. Хотя дело здесь не в количестве участников, а в том замечательном настроении, которое дарит спортивный праздник всем нижегородцам и гостям города,

– В прошлом году мы ставили себе цель собрать 5000 бегунов. Теперь мы хотим стать первыми среди 85 регионов страны. Я верю, что нашему городу это по силам и мы достойны звания беговой столицы России,