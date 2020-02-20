В Нижнем Новгороде начинается регистрация на полумарафон «Беги, Герой!» под патронатом Ксении Шойгу
21 февраля в 12.00 на сайте www.runhero.ru открывается регистрация на ставший традиционным благотворительный полумарафон «Беги, Герой!». Нижегородский полумарафон станет частью всероссийской акции «ЗаБег», которая пройдет в 85 городах страны и может стать наиболе масштабным событием в сфере массового спорта в 2020 году. Желающем принять участие в «ЗаБеге» предлагают на выбор четыре дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км.
– Уверена, 31 мая 2020 года наc ждет действительно историческое событие для всей спортивной жизни России. Жители 85 регионов нашей Родины выйдут на старт полумарафона «ЗаБег» и пробегут его в одном ритме! От Петропавловска до Калининграда. Такого нигде и никогда не было, поэтому у каждого из нас есть возможность стать частью мирового рекорда!,
– заявила руководитель «Лиги Героев», которая является одним из организаторов акции, Ксения Шойгу.
С 2015 года полумарафон «Беги, герой!» в нижегородском регионе пробежали 12,5 тысяч человек. В ходе акции традиционно происходит и борьба городов, в которых проходят забеги, за звание «Беговой столицы» страны. Два года подряд, в 2017 и 2018 году беговой столицей России была признана Казань, в 2019 году звание завоевал Владивосток.
– Полумарафон «Беги, герой» за пять лет стал настоящей визитной карточкой Нижнего Новгорода. В прошлом году забег посетили более 5 тысяч человек. Планы у организаторов на этот год еще более амбициозные – 10 тыс. участников. Правительство области оказывает поддержку мероприятию. Уверен, что совместными усилиями нам удастся преодолеть и эту планку. Хотя дело здесь не в количестве участников, а в том замечательном настроении, которое дарит спортивный праздник всем нижегородцам и гостям города,
– отметил нижегородский губернатор Глеб Никитин, который в 2019 году стал одним из тех нижегородцев, кто пробежал дистанцию в 10 км.
Признано, что маршрут полумарафона «Беги, герой!» является одним из наиболее один из самых красивых в России: он проходит в непосредственной близи от наиболее значимых символов НижнегоНовгорода, мимо стрелки Оки и Волги, нижегородского Кремля, набережных, мимо старинных храмов и исторических зданий.
– В прошлом году мы ставили себе цель собрать 5000 бегунов. Теперь мы хотим стать первыми среди 85 регионов страны. Я верю, что нашему городу это по силам и мы достойны звания беговой столицы России,
– считает директор полумарафона «Беги, Герой» Наталия Бочарова.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что 3 и 12 марта в Нижегородской области пройдет Второй тур зимнего фестиваля ГТО для всех возрастов.
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