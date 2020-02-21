Квашенная капуста, корнеплоды и другие продукты февраля - укрепляем иммунитет

Квашенная капуста

"В банках с квашеной капустой витаминов достаточно много. Всего 200 г квашеной капусты дадут половину дневной потребности в витамине C — одном из самых важных для иммунитета, много витамина B6 - он помогает усваиваться белкам. Минералы: калий, магний, железо, цинк. В квашеной капусте много клетчатки, улучшающей пищеварение, способствующей очищению организма. Поэтому капуста хорошо влияет на обмен веществ", - пишет издание АиФ.

Корнеплоды

Тыква

Клюква и облепиха

"Клюква помогает иммунитету, укрепляет сосуды, полезна для профилактики образования тромбов. Облепиха содержит огромный перечень витаминов: С, В1, В2, РР, К, Р и Е, каротин, а также много флавоноидов, железо, бор, марганец".

Шиповник и боярышник