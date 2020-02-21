Квашенная капуста, корнеплоды и другие продукты февраля - укрепляем иммунитет
Февраль - тяжелый месяц для организма - витамины на нуле, солнечного света не хватает. Эти продукты помогут укрепить иммунитет к весне.
Квашенная капуста
"В банках с квашеной капустой витаминов достаточно много. Всего 200 г квашеной капусты дадут половину дневной потребности в витамине C — одном из самых важных для иммунитета, много витамина B6 - он помогает усваиваться белкам. Минералы: калий, магний, железо, цинк. В квашеной капусте много клетчатки, улучшающей пищеварение, способствующей очищению организма. Поэтому капуста хорошо влияет на обмен веществ", - пишет издание АиФ.
КорнеплодыЛюбые корнеплоды полезны, особенно в феврале. Попробуйте добавить в рацион больше свеклы, моркови, пастернака, картофеля. И менее распространенные - топинамбур, брюкву.
ТыкваВ мякоти тыквы много железа, витаминов А и К, калия. На этот продукт особенно стоит налегать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с болезнями ЖКТ.
Клюква и облепихаРечь идет о замороженных ягодах - они прекрасно сохраняют свою питательную ценность.
"Клюква помогает иммунитету, укрепляет сосуды, полезна для профилактики образования тромбов. Облепиха содержит огромный перечень витаминов: С, В1, В2, РР, К, Р и Е, каротин, а также много флавоноидов, железо, бор, марганец".
Шиповник и боярышникЭти специфические ягоды необходимо заваривать или употреблять в виде настоек - они с легкостью заменят чай, укрепят иммунитет.
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