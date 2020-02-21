Немецкий онколог рассказал о новых методах лечения рака
Новые методы лечения рака являются темой для немецкого онкологического конгресса в Берлине. Немецкий онколог Вольфганг Кнауф из Франкфурта рассказывает о достижениях науки и медицины в борьбе с раком за последние несколько лет.
"Я бы сказал, что мы живем в прекрасное время, когда благодаря новым лекарствам и методам у нас есть терапевтические возможности, на которые мы не смели надеяться еще несколько лет назад. Это влияет как на увеличение продолжительности жизни, так и на улучшение качества жизни многих больных раком", - говорит немецкий онколог.
Антитела и модификация иммунной системыЕсть лекарства, которые вмешиваются в процессы внутри опухоли, путем предотвращения сигнальных путей. Есть новые антитела, которые непосредственно атакуют рак. Все это должно убить опухоли.
Другим событием является модификация иммунной системы: собственные иммунно-компетентные клетки организма активируются клетки CAR-T для атаки на опухолевые клетки.
Кто выигрывает от новых методов больше?
"Необходимо смотреть на отдельные виды рака. Речь идет о типах рака, которые не отвечают на классические методы лечения. Пациенты с метастатическим раком кожи (меланомой) или почечно-клеточным раком с метастазами особенно выигрывают от новых методов лечения".
Химиотерапия больше не нужна?
"Химиотерапия важна как ценный терапевтический инструмент. Мы не должны забывать, что она излечила целый ряд опухолевых заболеваний. Два примера: рак метастатического яичка был смертным приговором для молодых людей, пока продвинутая химиотерапия не смогла вылечивать пациентов".
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