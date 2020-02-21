Немецкий онколог рассказал о новых методах лечения рака

"Я бы сказал, что мы живем в прекрасное время, когда благодаря новым лекарствам и методам у нас есть терапевтические возможности, на которые мы не смели надеяться еще несколько лет назад. Это влияет как на увеличение продолжительности жизни, так и на улучшение качества жизни многих больных раком", - говорит немецкий онколог.

Антитела и модификация иммунной системы

Кто выигрывает от новых методов больше?

"Необходимо смотреть на отдельные виды рака. Речь идет о типах рака, которые не отвечают на классические методы лечения. Пациенты с метастатическим раком кожи (меланомой) или почечно-клеточным раком с метастазами особенно выигрывают от новых методов лечения".

Химиотерапия больше не нужна?

"Химиотерапия важна как ценный терапевтический инструмент. Мы не должны забывать, что она излечила целый ряд опухолевых заболеваний. Два примера: рак метастатического яичка был смертным приговором для молодых людей, пока продвинутая химиотерапия не смогла вылечивать пациентов".