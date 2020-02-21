Гречка вместо киноа. Названы доступные аналоги дорогих экзотических продуктов

«Хотя в киноа железа больше, для здорового рациона достаточно и того содержания, которое есть в гречке», - сообщили специалисты по питанию.

семена чиа – на семена льна,

ягоды годжи – на клюкву, шиповник.

«Чередовать подсолнечное и оливковое масло полезно для сбалансированности питания и для бюджета», - дали совет диетологи.