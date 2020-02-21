Гречка вместо киноа. Названы доступные аналоги дорогих экзотических продуктов

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Дорогие экзотические продукты, рекомендуемые для здорового питания, в российских условиях почти всегда можно заменить доступным аналогом. Например, вместо полезной крупы киноа можно спокойно есть гречку.

Гречка вместо киноа. Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik рассказал, что употребление гречки служит профилактикой онкологических заболеваний, помогает избавиться от лишнего веса. Бобровский подчеркнул, что в первую очередь регулярный прием продукта предотвращает развитие рака кишечника – этот орган крупа эффективно очищает.

Журнал «Домашний очаг» сообщает, что доступная гречиха является аналогом крайне полезного, но дорогого экзотического продукта – крупы киноа. Преимущество киноа – ее очень высокие уровни железа, белка, витаминов (группа В). Но данными веществами насыщена намного более доступная по цене гречка.

«Хотя в киноа железа больше, для здорового рациона достаточно и того содержания, которое есть в гречке», - сообщили специалисты по питанию.

Лосось или кета? Лососевые рыбы – один из самых ценных продуктов в питании человека. Благодаря обилию жирных кислот омега-3 способствуют улучшению состояния кожи, волос, сердечно-сосудистой системы, костей. В диетологических рекомендациях почти всегда упоминается лосось, - но в отличие от него нерка, кета, кижуч растут в дикой природе. Они являются доступными аналогами дорогого продукта.

Экзотические ягоды годжи, асаи, семена чиа – чем заменить. Бесспорно полезные, но дорогие продукты в виде экзотических ягод, семян также имеют доступные аналоги. Вот какую замену рекомендуют эксперты:
  • семена чиа – на семена льна,
  • ягоды годжи – на клюкву, шиповник.
Подсолнечное масло вместо оливкового. Нерафинированные оливковое и подсолнечное масла содержат разный набор полезных жирных кислот, витаминов. По некоторым параметрам предпочтительнее один продукт, по другим – второй.

«Чередовать подсолнечное и оливковое масло полезно для сбалансированности питания и для бюджета», - дали совет диетологи.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что экспертами были названы девять самых полезных продуктов для употребления в этом году.
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