Гречка вместо киноа. Названы доступные аналоги дорогих экзотических продуктов
Дорогие экзотические продукты, рекомендуемые для здорового питания, в российских условиях почти всегда можно заменить доступным аналогом. Например, вместо полезной крупы киноа можно спокойно есть гречку.
Гречка вместо киноа. Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik рассказал, что употребление гречки служит профилактикой онкологических заболеваний, помогает избавиться от лишнего веса. Бобровский подчеркнул, что в первую очередь регулярный прием продукта предотвращает развитие рака кишечника – этот орган крупа эффективно очищает.
Журнал «Домашний очаг» сообщает, что доступная гречиха является аналогом крайне полезного, но дорогого экзотического продукта – крупы киноа. Преимущество киноа – ее очень высокие уровни железа, белка, витаминов (группа В). Но данными веществами насыщена намного более доступная по цене гречка.
«Хотя в киноа железа больше, для здорового рациона достаточно и того содержания, которое есть в гречке», - сообщили специалисты по питанию.
Лосось или кета? Лососевые рыбы – один из самых ценных продуктов в питании человека. Благодаря обилию жирных кислот омега-3 способствуют улучшению состояния кожи, волос, сердечно-сосудистой системы, костей. В диетологических рекомендациях почти всегда упоминается лосось, - но в отличие от него нерка, кета, кижуч растут в дикой природе. Они являются доступными аналогами дорогого продукта.
Экзотические ягоды годжи, асаи, семена чиа – чем заменить. Бесспорно полезные, но дорогие продукты в виде экзотических ягод, семян также имеют доступные аналоги. Вот какую замену рекомендуют эксперты:
- семена чиа – на семена льна,
- ягоды годжи – на клюкву, шиповник.
«Чередовать подсолнечное и оливковое масло полезно для сбалансированности питания и для бюджета», - дали совет диетологи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что экспертами были названы девять самых полезных продуктов для употребления в этом году.
Оставить комментарий