Эксперты «Роскачества» рассказали, как обнаружить в продуктах скрытый сахар

«И если глюкозу или фруктозу опознать довольно легко, то иногда формулировки оказываются настолько туманными, что только эксперту под силу разобраться в терминах», - отметили в «Роскачестве».

В ведомстве объяснили, что маркетологи могут скрыть наличие сахара в товаре при помощи других названий, которые могут быть неизвестны потребителю.Так, например, если вы хотите избежать употребления в пищу искусственных и низкокалорийных подсластителей, то нужно отказаться от покупки товара с содержанием аспартама, сукрулозы, сахарина, агавы и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.Также не стоит злоупотреблять продуктами, содержащими сахарные спирты (ксилит, сорбит и эритрит). Хотя их и принято считать безопасными, но они могут привести к вздутию живота и даже диарее.Если вы совсем не можете обойтись без подсластителя, то лучше всего выбрать мед, кокосовый сахар, кленовый и финиковый сиропы или патоку, говорится на сайте «Роскачества».Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на специалистов назвал доступные аналоги дорогих экзотических продуктов.