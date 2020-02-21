Почему ученые советуют употреблять по 3 финика в день?

«Употребляя их, вы повышаете количество «хороших» бактерий в кишечнике, что снижает риск рака толстой кишки и геморроя», - поясняют специалисты.

«Употребление всего трех плодов в день снижает уровень «плохого» холестерина в крови и сокращает вероятность развития сердечных приступов», - констатируют ученые.