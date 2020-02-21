Почему ученые советуют употреблять по 3 финика в день?
Чтобы принести организму весомую пользу от употребления фиников, достаточно и трех плодов каждый день, отмечают ученые. Финики являются эффективными иммуностимуляторами, оказывают противораковое действие, помогают при запорах, защищают сердце.
Почему ученые советуют употреблять по 3 финика в день, сообщает журнал Woman. Такая привычка, по их словам, связана с целым рядом положительных эффектов в отношении здоровья.
Пищеварение. Финики помогают при запорах, проблемах с желудком, в целом улучшают пищеварительную функцию.
«Употребляя их, вы повышаете количество «хороших» бактерий в кишечнике, что снижает риск рака толстой кишки и геморроя», - поясняют специалисты.
Иммунная система. Состав этих фруктов – богатейший: витамины А, В, К, железо, медь, магний, селен, цинк, калий, другие важные минералы. Комбинация этих веществ повышает защитные силы организма, укрепляет кости, оказывает противовоспалительное действие, задерживает старение кожи.
Кровеносные сосуды. Употребление фиников помогает от отложения солей кальция в сосудах, делающего их жесткими, склонными к атеросклерозу.
Сердце. Съедая в день 3 финика, содержащих много калия, мы обеспечиваем себе профилактику болезней сердечно-сосудистой системы.
«Употребление всего трех плодов в день снижает уровень «плохого» холестерина в крови и сокращает вероятность развития сердечных приступов», - констатируют ученые.
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