Квашенная капуста - вот почему это настоящий "суперпродукт"
Квашеная капуста - лечебное природное средство с древних времен. Ничего не изменилось и по сей день. Если вы регулярно его едите квашенную капусту или пьете ее сок - наслаждайтесь этими положительными свойствами для здоровья.
1. Витаминная бомбаКвашеная капуста - источник многочисленных витаминов. Она не только богат витамином С, стимулирующий обмен веществ, он обладает антиоксидантным действием, укрепляет иммунную систему организма. Ферментированная белокочанная капуста содержит витамин К - важный компонент свертывания крови. Он необходим для поддержания здоровья костей.
Содержащийся в ней витамин В12 обеспечивает здоровье нервной системы. Фолиевая кислота поддерживает организме формировании клеток крови. Бета-каротин, предшественник витамина А важен для здоровой кожи, глаза и костей.
2. Снабжает организм минераламиВ дополнение к множеству витаминов, продукт содержит много минералов - натрия, калия, магния и кальция. Таким образом, капуста полезна для сердца, кровяного давления, нервов, мышц и костей.
3. Молочная кислота полезна для кишечника
"Баварский натуропат Себастьян Кнайп сказал: «квашеная капуста - настоящая метла для желудка и кишечникаа». Этот эффект обусловлен ферментацией молочнокислыми бактериями", - пишет издание Focus.
В кишечнике они действуют как естественные пробиотики, очищают кишечную флору. Результат - хорошее пищеварение и сильный иммунитет.
4. Помогает при запорахПродукт помогает при запорах, стимулирует пищеварение, действует как мягкое слабительное средство. Важно количество - слишком много квашеной капусты может привести к диарее.
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