Квашенная капуста - вот почему это настоящий "суперпродукт"

Квашенная капуста - вот почему это настоящий "суперпродукт"

Квашеная капуста - лечебное природное средство с древних времен. Ничего не изменилось и по сей день. Если вы регулярно его едите  квашенную капусту или пьете ее сок - наслаждайтесь этими положительными свойствами для здоровья.

1. Витаминная бомба

Квашеная капуста - источник многочисленных витаминов. Она не только богат витамином С, стимулирующий обмен веществ, он обладает антиоксидантным действием, укрепляет иммунную систему организма. Ферментированная белокочанная капуста содержит витамин К - важный компонент свертывания крови. Он необходим для поддержания здоровья костей.
Содержащийся в ней витамин В12 обеспечивает здоровье нервной системы. Фолиевая кислота поддерживает организме формировании клеток крови. Бета-каротин, предшественник витамина А важен для здоровой кожи, глаза и костей.

2. Снабжает организм минералами

В дополнение к множеству витаминов, продукт содержит много минералов - натрия, калия, магния и кальция. Таким образом, капуста полезна для сердца, кровяного давления, нервов, мышц и костей.

3. Молочная кислота полезна для кишечника

"Баварский натуропат Себастьян Кнайп сказал: «квашеная капуста - настоящая метла для желудка и кишечникаа». Этот эффект обусловлен ферментацией молочнокислыми бактериями", - пишет издание Focus.

В кишечнике они действуют как естественные пробиотики, очищают кишечную флору. Результат - хорошее пищеварение и сильный иммунитет.

4. Помогает при запорах

Продукт помогает при запорах, стимулирует пищеварение, действует как мягкое слабительное средство. Важно количество - слишком много квашеной капусты может привести к диарее.

Медикфорум писал, что экстракт бархатцев помогает против язвенного колита.
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