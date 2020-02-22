Нижегородцы проведут XIV региональный спортивный фестиваль детских садов «Малышиада»
С 19 марта по 2 апреля в Нижегородской области состоится XIV спортивный фестиваль детских садов «Малышиада».
В мероприятии примут участие команды, которые сформируют в детских дошкольных образовательных учреждениях городов и муниципальных районов нижегородского региона. Для участия в «Малышиаде» приглашают детей, возраст которых – не старше 2013 года рождения.
Год назад в фестивале «Малышиада» приняли участие около 400 детей, поэтому организаторы соревнований ожидают, что в этом году количество юных участников будет не меньше, чем в 2019 году.
Малыши будут состязаться в трех видах спортивной программы.
Первый из них – эстафета, которая состоит из трех основных этапов: «Разложи и собери», «Чехарда парами» и «Передай мяч».
В рамках второго вида соревновательной программы маленьким спортсменам предложено выполнять нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – ГТО.
Для конкурсной программы отобраны три вида испытаний: метание теннисного мяча в цель на расстоянии в 6 м, поднимание туловища из положения лежа на спине и челночный бег.
Третий вид состязаний – это соревнования по аэробике.
Фестиваль «Малышиада»–2020 будут проводить по трем зонам:
- 19 марта 2020 года – среди южных районов области на базе физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Юбилейный» в городе Первомайске (ул. Юбилейная, д. 2, к. 1);
- 26 марта 2020 года – среди восточных районов области на базе ФОКа «Молодежный» в городе Княгинино (ул. Агрохимиков, д. 2б);
- 2 апреля 2020 года – среди северных районов Нижегородской области на базе ФОКа «Олимпия» в рабочем поселке Воскресенское (ул. Березовская, д. 2).
Стоит отметить, что сегодня на регулярной основе физической культурой и спортом в регионе занимаются не менее полумиллиона юных нижегородцев в возрасте от 3 до 18 лет.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородских детей приглашают на Второй тур зимнего фестиваля ГТО в города Арзамас и Семенов 3 и 12 марта соотвественно.
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