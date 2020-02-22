Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер назвал лучший продукт для продления жизни
Лучшим продуктом с эффектом продления жизни является фасоль, - об этом заявил профессиональный исследователь National Geographic, эксперт по долголетию Дэн Бюттнер. Регулярная порция фасоли может продлить жизнь на несколько лет, говорит он.
Дэн Бюттнер много лет изучал особенности рациона людей из регионов мира, отличающихся высокой продолжительностью жизни. Эксперт констатирует: фасоль является продуктом, традиционно употребляемым в этих краях.
«Самые здоровые люди на планете ежедневно потребляют не менее половины чашки бобовых. Полная чашка фасоли может продлить человеческую жизнь на четыре года», - сообщил ученый в беседе с изданием EatingWell.
По его словам, данный продукт является «непревзойденной пищей для долголетия» благодаря высокому содержанию белка, клетчатки, антиоксидантов – лучших пищевых компонентов для укрепления здоровья. Бобы остаются частично неповрежденными, когда достигают толстой кишки, - кишечные бактерии могут легко питаться ими, извлекая ценные микроэлементы. В результате существенно улучшается состояние кишечного микробиома, - вместе с ним иммунитета, что влияет на склонность человека к долголетию.
«Фасоль также является хорошим источником железа, магния, фолата. Железо поддерживает нашу энергию, магний - здоровье сердца, костей и мозга, улучшает сон, усиливает стрессоустойчивость. Фолат стимулирует регенерацию клеток», - дополнил эксперт достоинства простого продукта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что фасоль была названа в числе продуктов, защищающих от коронавируса.
Оставить комментарий