Страдают мозг, почки, сердце. Названы нарушения организма от недостатка воды

«Мозг и сердце состоят из воды на 73%, почки - на 79%. Количество воды, необходимое организму, зависит от различных факторов - образа жизни, возраста, пола, других. Недостаток воды может привести к нарушениям функций жизненно важных органов», - предупредили эксперты.

«Следует знать: недостаток воды в организме не всегда вызывает чувство жажды – механизм формирования этого ощущения отстает. Мы рекомендуем пить воду регулярно, не дожидаясь возникновения жажды», – заявили эксперты.