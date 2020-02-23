Потеря жира начинается через 30 минут после тренировки? Развенчание 5 мифов о спорте
Есть 5 мифов о спорте и похудении, которые кажутся особенно логичными, но логика эта обманчивая.
1. Спорт на открытом воздухе лучше, чем тренировка в залеПрактика выглядит иначе. Особенно при работе в городе вблизи оживленных улиц качество воздуха в зале бывает намного лучше.
"Важны климатические условия снаружи - они влияют на результат обучения. Холод или, наоборот, нагревание организма, замедляют положительный эффект от тренировок", - пишет издание Focus.
2. Тот, кто быстро потеет во время тренировок, находится в плохой формеЧем лучше состояние, тем быстрее организм включает «кондиционер», и пот начинает выделятся. Это поддерживает низкую температуру тела, кровяное давление и частоту сердечных сокращений - типичные признаки хорошего физического состояния.
3. Если часто бегать трусцой - грудь обвиснетГенетически определяется, сформирована ли склонность к провисанию груди или нет, зависит от размера и веса молочных желез. Вряд ли женщина с размером D будут бегать марафоны - это неудобною. Имеет смысл носить хороший спортивный бюстгальтер во время бега. В зависимости от модели, он поглощает нагрузки до 90 процентов.
4. Потеря жира начинается только после 30 минут тренировкиЗанятия спортом менее получаса бесполезны для похудения - думаете вы и откладывают спорт, поскольку нет много времени?
Как показали исследования, эффективны десять минут тренировки с двумя минутами разминки и тремя минутами заминки. Небольшие тренировки стоит проводить, но сжигания жира особенно хорошо после 30 минут.
5. Боль в мышцах является доказательством эффективной тренировкиМышечная боль сигнализирует о том, что мышцам для восстановления требуется отдых. Не следует «тренировать» воспаленные мышцы, как часто советовали в прошлом. Это приводит к увеличению времени регенерации, а не к увеличению мышечной силы.
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