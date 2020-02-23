Низкокалорийный рацион обращает вспять диабет 2 типа: какие продукты нужно есть?

«Зеленые овощи помогают уменьшить секрецию инсулина, поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Горькие особенно полезны при диабете, они значительно влияют на механизмы регулировании сахара, детоксикации в организме», - поясняют эксперты.

«Белки хорошего качества - яйца, курица, рыба, говядина - важны для укрепления и роста мышечной массы. Больше мышц означает лучший обмен веществ», - добавили ученые.