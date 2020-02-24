Полезное похудение: 5 замен для привычных продуктов

Для похудения важно придерживаться особого рациона. Продукты должны быть полезными. Любому вредному продукту можно найти полезную замену. Об этом и пойдёт речь в материале MedikForum.ru.





Масло замените на авокадо





Столовая ложка сливочного масла содержит 102 калории, а столовая ложка пюре из авокадо - 24 калории. Полезный продукт содержит множество защитных антиоксидантов, клетчатку, около 20 разных витаминов и минералов, включая калий, контролирующий артериальное давление. Авокадо — источник мононенасыщенные жирные кислоты, влияющие на снижение веса, контроль жира вокруг живота, здоровье сердца.





Булочки заменить на салат-латук





В одной булке для гамбургера 160 ккал, в 4 листьях латука - 20. Отказавшись от булочки, можно обрести пользу в привычном продукте. Добавив к латуку бобы, овощи, мясо, лосось, вы получите максимум полезных микроэлементов, витаминов.





Вместо мяса грибы





100 граммов говядины - это 187 ккал, 1 чашка белых грибов - 21 калория. При этом белка в продукте будет не меньше, жиров и калорий меньше. Грибы довольно сытный продукт, с помощью которого вы обретете ещё и витамин D. Многим людям не хватает в рационе данного компонента.





Вместо риса овощи





Овощи полезно есть в любом их проявлении. Предположим, вместо стакана вареного риса (242 ккал) выбираем чашку нарезанных кабачков (21 ккал) и получаем питательный ужин или обед. Рис способен привести к накоплению лишнего жира, с ним легко переборщить. Причём это касается коричневого, чёрного, дикого риса тоже. Лучшей заменой станут кабачки, болгарский перец, помидоры, лук, грибы или шпинат.





Вместо лепёшки буррито брать листья салата-латук





В лепешке содержится 290 ккал, а листья салата-латук 20. Как с булочкой гамбургера здесь действует принцип уменьшения калорийности рациона и замены полезным продуктом привычного. За счёт поедания латука увеличивается количество полезных питательных веществ. Витамины А, С и К, фолиевая кислота, марганец — вот чем богат латук, что делает его идеальным продуктом для похудения и поддержания здоровья.