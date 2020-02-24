Вознаграждение и усилие: раскрыт секрет достижения целей
Исследования, проведенные учеными из Лондонского университета, позволили по-новому взглянуть на то, почему люди часто строят нереальные планы, обреченные на провал.
Исследование, опубликованное в журнале Behavioral Brain Research, проанализировало сложную взаимосвязь между вознаграждением и усилиями по достижению целей. Оно определило два критических этапа в процессе принятия решений. Когда люди впервые решают, что им делать, они мотивируются наградами. Как только они начинают воплощать планы в жизнь, их внимание обращается на сложность достижения цели.
ЭкспериментИсследовательская группа разработала эксперименты, включающие две формы усилий - физическую и умственную.
Физическое усилие измерялось нажатием на джойстик, а способность участников решать простые математические уравнения проверяла умственное.
Участникам представили варианты, сочетающие в себе либо высокие, либо низкие усилия, с высоким или низким финансовым вознаграждением, и попросили сделать выбор.
РезультатПри выборе вариантов участники руководствовались уровнем предлагаемого финансового вознаграждения, а при выполнении задания главную роль играло фактическое усилие необходимое для выполнения действия.
"Рано вставать, чтобы заняться здоровым образом жизни, может показаться хорошим выбором, когда мы принимаем решение в новогоднюю ночь, но как только тревога уходит холодным январским утром, награды не достаточны, чтобы подняться с постели", - пишут авторы.
Ученые предполагают, что ключ к достижимым целям состоит в том, чтобы учитывать усилия, необходимые при принятии решения. При этом не забывать сосредоточиться на вознаграждении, когда придет время для достижения цели.
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