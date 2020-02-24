Именно поэтому мужчинам нравится показывать себя без рубашки

Детство и жажда любви

"Есть несколько причин, по которым мужчинам нравится показывать себя рубашки. Это явление связано со свободой и чувством превосходства. Точнее: если мужчины внезапно испытывают желание раздеться, это часто связано с увеличением бюджета тестостерона. Из этого вытекает цель «утвердиться в качестве альфа-самца".