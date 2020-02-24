Именно поэтому мужчинам нравится показывать себя без рубашки
Они повсюду: мужчины без рубашки. Но что заставляет их демонстрировать тело топлесс в спортзале или на концерте?
Несмотря на риск простудиться футболка спрятана где-то в шкафчике или в тренировочном зале. Мускулы и телосложение Криштиану Роналду не обязательны.
Почему мужчинам нравится показывать себя без рубашки или футболки? Они считают верхнюю одежду переоцененной? Или это поведение глубоко укоренилось в мужской ДНК?
Детство и жажда любвиДжонатан Хобан, психотерапевт и коучер, сказал для немецкого издания Focus, что есть несколько факторов, заставляющих мужчин обнажать торс:
"Есть несколько причин, по которым мужчинам нравится показывать себя рубашки. Это явление связано со свободой и чувством превосходства. Точнее: если мужчины внезапно испытывают желание раздеться, это часто связано с увеличением бюджета тестостерона. Из этого вытекает цель «утвердиться в качестве альфа-самца".Этот нарциссизм часто основан на чрезмерной компенсации, укорененной в детстве. Когда ребенок и его достижения хвалят его мать, высвобождаются эндорфины и дофамин, и активируется центр вознаграждения в мозге. Мужчины, расстающиеся со своими футболками на публике без причины, не имеют подобного раннего материнского признания.
Причина не всегда кроется в детстве. Мужчины хотят любви и вознаграждали любой ценой: комплимент их хорошо тренированному телу приравнивается к чувству любви. Если у вас слабая уверенность, но отличное телосложение, вы продемонстрируете последнее, и "подпитаетесь" позитивными замечаниями.
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