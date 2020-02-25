Полезные свойства чечевицы: помогает при похудение, болезнях сердца, регулирует сахара,
Чечевица выпускается в нескольких вариантах, которые отличаются по цвету, текстуре и вкусу. Некоторые из наиболее распространенных видов включают: черную, зеленую и красную. Зеленая чечевица является наиболее широко доступным сортом чечевицы и одним из самых простых в приготовлении бобовых. Вот 4 главных полезных свойства чечевицы.
Тем, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты, настоятельно рекомендуется употреблять ее из-за высокого содержания белка. Включение этого вида бобовых в рацион даже мясоеда даст множество преимуществ для здоровья, поскольку чечевица дает организму необходимые витамины и минералы.
Преимущества чечевицы для здоровья
- Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Содержит клетчатку и магний. Исследования показывают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает снизить риск сердечных заболеваний, а магний помогает регулировать кровообращение.
- Замедляет скорость пищеварения и усвоения сахара. Высокое содержание клетчатки помогает снизить скорость пищеварения. Это приводит к более медленному усвоению глюкозы, помогая регулировать уровень сахара в крови.
- Может помочь в профилактике врожденных дефектов у беременных. Чечевица содержит большое количество фолиевой кислоты, вещества, необходимого для предотвращения дефектов нервной трубки у детей. Недостаточное потребление вызывает дефекты спинного мозга, приводит к трудностям развития плода.
- Помогает в потере веса. Это продукт с низким содержанием калорий, сытный и питательный. Одна порция чечевицы продлевает период до того, как вновь наступает голод, ограничивая или уменьшая калории, которые вы принимаете в течение дня.
Оставить комментарий