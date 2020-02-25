Как приготовить диетические блины?
Масленица – это настоящее испытание силы воли и вашего характера, если вы внимательно следите за своим питанием и готовитесь прийти в форму к лету. Однако если придерживаться нескольких правил в приготовлении этого блюда, то можно потом не страдать угрызениями совести.
Во-первых, не забывайте, что блины – это, прежде всего, углеводы. Поэтому лучше всего есть их в первой половине дня, например, на завтрак.
Если вы хотите приготовить диетическое блюдо, то используйте только белки, предварительно тщательно взбив их миксером.
Уменьшить калорийность блинов можно, если вы замените обычную муку на муку из твердых сортов пшеницы или овсяную, ржаную, льняную, гречневую, амарантовую.
Еще один важный ингредиент – молоко. Лучше выбирать обезжиренное или с жирностью не выше 3,2%.
Процесс жарки тоже нельзя упускать из виду. Постарайтесь готовить блины на сковороде с качественным антипригарным покрытием – это позволит вам использовать меньше масла.
Забудьте про дрожжи.
Если мы говорим о начинках, то сливочное масло, сахар, варенье, сгущенку или жирную сметану лучше убрать в сторону. Замените их овощами, рыбой, свежими фруктами, нежирным сыром или творогом. В качестве сладкой начинки можно использовать запеченные яблоки с корицей, пишет портал Marie Claire.
Однако некоторым людям стоит и вовсе отказаться от употребления этого лакомства. Ранее врач-эндокринолог подробно рассказала, кому лучше не есть блины.
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