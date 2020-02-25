Насколько эффективна потеря веса с помощью приложений? Исследование
Отмечать, что и сколько вы едите, является проверенной стратегией для похудения. Тщательная бухгалтерия занимает много времени - для многих этот метод исключен. Насколько эффективно делать это с помощью приложений?
Согласно исследованию, все это занимает меньше времени, чем ожидалось, благодаря специальным приложениям в смартфоне. Иногда нужно понять, насколько плоха диета - если вы запишите все, что едите, сможете легче распознать "ловушки калорий". Измерение размеров порций и определение содержания питательных веществ не всегда легко и стоит времени и нервов. Приложения для подсчета калорий делают эту работу и позволяют намного легче отслеживать диету.
В ходе исследования, ученые из Университета Вермонта и Университета Южной Каролины выяснили, насколько эффективны цифровые предложения на смартфонах, действительно ли они способствуют снижению веса.
ЭкспериментВ течение шестимесячного периода, участники исследования записывали в приложении, что они ели, насколько велики были размеры порции, какие методы приготовления пищи использовались.
Ученые обнаружили, что для успешного похудения (минимум 10% от их массы тела) испытуемые должны были использовать приложения в течение 15 минут в день (или меньше).
Похудевшие участники быстрее отслеживали потребление пищи: в начале исследования это занимало 23,2 минуты, а в конце программы составляло в среднем 14,6 минуты.
Потеря веса: оставаться на мяче необходимоАвторы выяснили, что последовательность является ключом к похудению с помощью приложений. Регулярность регистрации (входа) оказалась важнее для потери веса, чем время использования приложения.
Трудно мотивировать себя для отслеживания собственной диеты? Можно установить будильник на смартфоне, чтобы напомнить об использовании приложения.
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