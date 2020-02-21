Диета с низким содержанием калорий улучшает сексуальную жизнь
Низкокалорийная диета может помочь с потерей веса и предотвратить заболевания. Согласно исследованию, качество сна и сексуальная жизнь станут лучше, если вы ограничиваете количество энергии. Люди, желающие похудеть, полагаются на диету с низким содержанием калорий, чтобы сбросить лишние килограммы. Вы действительно похудеете, но не только.
ИсследованиеУченые разделили участников на две группы: в первой группе испытуемые не меняли диету, а в контрольная потребляла на 25 процентов меньше калорий, чем обычно.
В течение двух лет и после, испытуемых обследовали, спрашивая об их благополучии. Результаты потери веса не были удивительными: участники в группе диеты потеряли в среднем 15 кг.
"Испытуемые сказали, что они были энергичными, менее напряженными. Улучшилось общее состояние здоровья, благодаря снижению потребление калорий, стабилизировалось артериального давления, уровень холестерина", - пишет издание Fit For Fan.
Сексуальная жизньКонтрольная группа сообщила о большем желании секса, улучшении качества сна. Было показано, что диета с пониженным содержанием калорий может улучшить самочувствие. Тем не менее, вы должны убедиться, что организм снабжен всеми необходимыми питательными веществами во время диеты.
Рекомендуется полагаться на здоровую пищу с низким гликемическим индексом - овощи, фрукты, цельное зерно и белки с низким содержанием жира.
У ученых и врачей возникают сомнения в пользе длительного ограничения калорий.
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