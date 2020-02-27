5 самых неподходящих продуктов для еды, когда вы очень голодны

«Чтобы предотвратить неприятные симптомы после еды, употреблявшейся в состоянии сильного голода, в первую очередь нужно перекусить – например, яйцом, горсткой орехов, чашкой бульона. Это подготовит пищеварение к работе. Спустя 20 минут приступайте к сбалансированному приему пищи, вмещающему белок, жир, крахмал, овощи», - посоветовала специалист.

Портал MedikForum.ru сообщает о самых неподходящих продуктах для тех, кто очень голоден, и ищет, чем бы перекусить.По словам американского диетолога, доктора медицинских наук Эми Шапиро, съеденное голодным человеком мясо может привести к расстройству желудка, вызвать неприятное ощущение переполнения – все это последствия переваривания белков продукта, которое способно стать чрезмерной нагрузкой для пищеварительной системы после долгого воздержания.Когда человек очень голоден, его уровень сахара в крови может сильно снизиться, вызвав определенный дискомфорт. Данный продукт является неподходящим, поскольку обладает низким гликемическим индексом и содержит много жира, который очень медленно переваривается, - это не позволяет поднять уровень глюкозы в крови до нормального, может вызывать рефлюкс.Обычно содержат сывороточный белок, который отягощает желудок многих людей. Могут возникать следующие симптомы – газы, вздутие живота, судороги, диарея.Один из самых неподходящих продуктов, когда вы очень голодны. Содержащиеся в них простые сахара способствуют резкому повышению уровня глюкозы в крови, после чего спустя 30-60 минут снова возникает чувство голода. Для людей с повышенной кислотностью желудка фрукты в состоянии голода – табу.Доктор Шапиро утверждает, что сложные углеводы продукта, могут вызвать в голодном организме чрезмерное чувство насыщения, избыточное газообразование, вздутие живота, а также спровоцировать падение уровня сахара в крови и сопровождающие его негативные явления.Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших противовоспалительных продуктах для оздоровления сердца.