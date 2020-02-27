Три причины включить авокадо в рацион, если хочется похудеть

Если в рационе присутствует много жиров, то быстрее наберешь лишний вес. Многие проводят эту нехитрую параллель и напрасно. Авокадо, известное своей жирностью, может оказать прямо противоположный эффект.Авокадо легко дарит чувство насыщения, из-за чего человеку менее свойственно передать. В исследовании 2013 года ученые обнаружили, что добавление плода в рацион привело к увеличению чувства насыщения на 23% и снижению аппетита на 28% в течение следующих пяти часов. Как следствие испытуемые потребляли меньше калорий.Большое количество клетчатки в плодах авокадо играет ключевую роль в снижении веса. Этот компонент необходим для правильной работы кишечника.Кроме того, клетчатка помогает снизить уровни холестерина и сахара в крови.Да, в авокадо много жиров, но речь идет о полезных: моно и полиненасыщенных. Они не ведут к набору лишнего веса.Наличие таких жиров в диете связывается со снижением «плохого» холестерина. Кроме того, они помогают телу получать больше нутриентов из пищи.