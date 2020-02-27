Скейтборды оказались полезными для психики
Скейтбординг не только укрепляет психическое здоровье, но и помогает в установке отношений с людьми из разных классов. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Университета Южной Каролины.
Катание на скейтах полезно не только в плане тренировки мышц ног и общей координации. Американские исследователи обнаружили у него множество преимуществ, начиная от укрепления психики, и заканчивая образованием и постройкой карьеры. Это первое масштабное исследование культуры скейтбординга. Доказано, что любители этого вида спорта лучше общаются между собой, выстраивают равноправные отношения и защищают психическое здоровье.
Исследователи подчеркивают, что до последнего времени скейтбордингу, давно старшему частью культуры молодых людей, почти не уделялось никакого внимания. Ученых не интересовало, кто такие скейтбордисты, о чём они подумают, и почему именно это развлечение является интегральной частью их идентичности. Теперь это исследование осуществлено. В нем приняли участие люди в возрасте от 13 до 25 лет, которые дали более 5 000 ответов на интересующие вопросы.
Результаты исследования развеяли некоторые традиционные заблуждения, связанные со скейтбордами. Общество считает любителей этого вида спорта своего рода бунтарями, маргиналами и нарушителями правил. Эти стереотипы основываются на их способности выполнять сложные навыки, которые достигаются в ходе тренировок. Скейтбордисты желания идти наперекор обществу не проявляют. Напротив, благодаря своему увлечению они укрепляют навыки общения, выстраивает прочные отношения с людьми из самых разных слоев общества. Любители скейтборда демонстрируют превосходное критическое мышление и способности решать проблемы. А это положительно влияет на другие стороны их жизни, включая образование и карьеру, пишет Los Angeles Times. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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