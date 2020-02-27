Хорош или плох для нас кофеин?

кофейные зерна

Ученые выяснили, что кофе с кофеином и чай могут помочь защитить ваше сердце, мозг и другие органы от болезней.

Любите вы его или ненавидите, но кофеина трудно избежать. Кофейни находятся повсюду - на городских улицах и в торговых центрах, в офисных зданиях в автоматах предлагают кофе и колу. Кофеин повышает уровень сахара в крови, даже если в вашем напитке нет сахара - это то, что дает вам дополнительную энергию.

Многие спортсмены принимают кофеин, чтобы стать более энергичными. Исследования показывают, однако, что кофеин помогает только тем спортсменам, которые изначально находятся в хорошей физической форме.  Так, был проведен эксперимент, в котором бегуны должны были бежать в очень быстром темпе. В среднем они могли бегать около 32 минут, после приема кофеина они бегали на 7-10 минут дольше.

Хотя кофеин может быть полезен для спортсменов мирового класса, он может нанести вред здоровью людей с избыточным весом.  В отдельных случаях это даже может привести к диабету.

В конце концов, чашка кофе или банка колы - это хорошо, но не переусердствуйте!
Теги : кофе, кофеин, диабет, энергетические напитки, энергия, спортсмены
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