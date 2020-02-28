Диета с высоким содержанием белка: преимущества для похудения
Когда дело доходит до потери веса, вам необходим белок - он является важным питательным веществом для организма. Вес регулируется частью мозга, известной как гипоталамус. Многие гормоны гипоталамуса выделяются как реакция на пищу. Когда вы потребляете белок, это повышает уровень гормонов, снижающих аппетит, таких как GLP-1, пептид YY и холецистокинин. Высокобелковая диета также снижает уровень грелина, гормона, вызывающего чувство голода.
Потребление большого количества белка положительно влияетна похудение:
- Помогает сжигать калории - организм должен использовать дополнительные калории для переваривания и метаболизма белка.
- Ускоряет метаболизм, заставляя сжигать больше калорий, даже когда вы спите. Исследования показали, что диеты с высоким содержанием белка помогают организму сжигать 80-100 ккал в день.
Лучшие белковые продукты для похуденияГорох, чечевица и фасоль - они являются отличным источником белка и других необходимых питательных веществ, особенно калия и пищевых волокон.
Яйца - Потребление только одного яичного белка из большого яйца может дает 3,6 г и всего 17 ккал.
Птица и морепродукты - курица, индейка, треска и тунец - отличный вариант для похудения. Они могут обеспечить от 18 до 27 граммов на порцию. Большинство продуктов из птицы и морепродуктов содержат важные питательные вещества - железо, цинк и витамин B12.
Важные рекомендации для избежания побочных эффектовДиеты с высоким содержанием белка могут привести к осложнениям, если количество питательных веществ, которое вы потребляете, слишком ограничено. Чтобы диета действительно принесла пользу здоровью, следите, чтобы рацион содержал больше овощей, клетчатки и полезных жиров.
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