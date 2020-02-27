Коронавирус. Нужно ли делать домашние запасы лекарств и продуктов?

Британский врач Ричард Дауд из Fleet Street Clinic заявил изданию Express: «Не нужно раздувать панику, необходимости делать какие-то специальные покупки или запасы с учетом коронавируса нет».

Австралийский вирусолог, доцент Университета Квинсленда Ян Маккей, написал в своем блоге: «Сейчас самое время завести дома «пандемический тайник» - коробку или полку, заполняемую предметами, которые могут помочь в ситуации, когда нельзя будет выйти из дома».

дополнительные рецептурные лекарства,

лекарства от лихорадки и боли, отпускаемые без рецепта,

средства женской гигиены,

туалетную бумагу и салфетки,

витамины,

мыло,

дезинфицирующие средства для рук,

бытовые чистящие средства.

«В ситуации с коронавирусом некоторые вещи находятся вне контроля среднего человека, однако люди могут снизить личный риск инфицирования, сократив для себя вероятность дефицита основных продуктов питания и бытовых товаров», - констатировал вирусолог.