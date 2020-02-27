Коронавирус. Нужно ли делать домашние запасы лекарств и продуктов?
После того, как китайский коронавирус распространился на все континенты и создал реальную угрозу пандемии для Европы, актуальным стал вопрос о том, нужно ли людям делать домашние запасы лекарств и продуктов на случай непредвиденных обстоятельств.
По данным MedikForum.ru, в настоящее время коронавирус не затронул только Антарктиду - во всем мире подтверждено свыше 81 000 случаев заражения (большинство приходится на материковый Китай). Серьезные опасения вызывает его распространение в европейских странах – новые случаи инфицирования выявлены в Германии, Великобритании, Греции, Италии. При этом представители местных систем здравоохранения предупреждают: число заболевших возрастет.
Возникает закономерный вопрос: должно ли население разных стран задуматься о накоплении домашних запасов продуктов и лекарств?
Британский врач Ричард Дауд из Fleet Street Clinic заявил изданию Express: «Не нужно раздувать панику, необходимости делать какие-то специальные покупки или запасы с учетом коронавируса нет».
В то же время министр здравоохранения Канады Пэтти Хад поощряет сограждан делать домашние запасы продовольствия и лекарств на случай, если они или их родные заболеют коронавирусом.
Австралийский вирусолог, доцент Университета Квинсленда Ян Маккей, написал в своем блоге: «Сейчас самое время завести дома «пандемический тайник» - коробку или полку, заполняемую предметами, которые могут помочь в ситуации, когда нельзя будет выйти из дома».
Список запасов, которые он рекомендует делать дома, включает в себя
- дополнительные рецептурные лекарства,
- лекарства от лихорадки и боли, отпускаемые без рецепта,
- средства женской гигиены,
- туалетную бумагу и салфетки,
- витамины,
- мыло,
- дезинфицирующие средства для рук,
- бытовые чистящие средства.
«В ситуации с коронавирусом некоторые вещи находятся вне контроля среднего человека, однако люди могут снизить личный риск инфицирования, сократив для себя вероятность дефицита основных продуктов питания и бытовых товаров», - констатировал вирусолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может сделать каждый человек для защиты от коронавируса.
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