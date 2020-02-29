8 заявлений из области здорового питания, которым не нужно верить
Кофе вредит сердцу, еда поздним вечером делает толстым, темный хлеб гораздо полезнее. Эти и другие заявления из области здорового питания хорошо известны многим, - но можно ли им верить?
Как сообщает MedikForum.ru, многочисленные заявления из разряда рекомендаций о здоровом питании не выдерживают критики, и верить им не нужно. Вот подборка подобных утверждений.
Коричневый сахар лучше белого. Это не так. Разница между ними лишь в том, что в одном случае сахар после рафинирования окрашивают небольшим количеством сока, либо не очищают его полностью. Оба продукта изобилуют калориями и одинаково сильно повреждают зубы.
Любовь к сладкому доводит до диабета. Такое заявление кажется оправданным, но прежде всего появлению диабета способствует избыток жира (особенно на животе) – он выделяет вещества, провоцирующие усиление воспалительных процессов в организме, в связи с чем развивается данное заболевание. Ожирение возникает не из-за сладостей, а вследствие чрезмерного потребления калорий.
Кофе плохо влияет на сердце. Не нужно верить этому заявлению. К настоящему времени разные исследования показали, что кофе, зерна которого содержат много полезных веществ, прекрасно вписывается в систему здорового питания – употребление напитка до 4 чашек в день даже защищает миокард.
Сухие хлебцы менее калорийные, чем обычный хлеб. Еще одно заблуждение из области здорового питания. Хлебцы практически не содержит воды, что делает продукт более плотным и насыщенным калориями.
Цельнозерновые продукты хороши для похудения. Заявление о том, что они обеспечивают длительную сытость, звучит очень часто, однако верить ему не нужно. Цельное зерно очень полезно, - но в виде малообработанных, неотшлифованных круп. В продуктах оно обычно размолото, подвергнуто тепловой обработке, а потому быстро распадается в кишечнике, способствуя скорому ощущению голода.
Темный хлеб полезнее. Профессиональным экспертам в области здорового питания хорошо известно: ржаной хлеб, может содержать гораздо больше сахара (его окрас обеспечивается именно этим).
Поздняя еда ведет к лишнему весу. Одно из самых известных заявлений из области здорового питания, которому не нужно верить. Время получения организмом пищи влияет на появление лишних килограммов несопоставимо меньше, чем общее количество калорий, съеденных за сутки.
Жарка уничтожает антибиотики в мясе. Федеральный институт оценки риска (Германия) констатирует: распад остатков антибиотиков под воздействием тепла зависит от их типа, некоторые вполне термостабильны и остаются в еде даже после сковородки или гриля.
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