Определен «низкокалорийный» способ избежать возрастных заболеваний и продлить жизнь

«Мы уже знали, что низкокалорийное питание продлевает продолжительность жизни, но в этот раз выяснили, что причиной этого становятся все изменения, происходящие на уровне отдельных клеток», - рассказали авторы проекта.

Как сообщает MedikForum, научные специалисты из Института биологических исследований Солка (США) констатируют: ограничение калорий в питании является действенным способом снизить уровень воспаления во всем организме, отсрочить начало возрастных заболеваний и увеличить продолжительность жизни. Это происходит в результате химические процессов, происходящих на клеточном уровне под влиянием низкокалорийного рациона, поясняют исследователи.Эффект ограничения калорийности они изучали на животных моделях. В течение разного времени (от 18 до 27 месяцев) подопытные крысы придерживались меню, калорийность которого была сокращена на 30 процентов.Ученые анализировали состояние клеток животных из жировых тканей, печени, почек, аорты, кожи, костного мозга, мозга, мышц. Был оценен общий состав типов клеток в тканях, а также сравнивались показатели старых и молодых грызунов.Исследователи обнаружили: в организме пожилых крыс после низкокалорийного питания не наблюдалось многих возрастных изменений, происходивших у животных, питавшихся в обычном режиме – разница составила 57 процентов. По словам ученых, благодаря низкокалорийному методу «даже в глубоком пожилом возрасте многие ткани и клетки животных напоминали ткани и клетки молодых».Эксперты считают, что низкокалорийное питание является одним из наиболее эффективных способов избежать развития таких возрастных заболеваний, как рак, деменция и диабет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отслеживание артериального давления может стать простым способом продлить человеку жизнь.