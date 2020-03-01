Ширатаки - японская лапша без калорий

Ширатаки - японская лапша без калорий

Ширатаки (коньяку) - традиционная японская лапша, изготовленная из глюкоманнана, диетического волокна, извлеченного из корня коньяку или слонового ямса (Amorphophallus konjac или Amorphophallus rivieri). Глюкоманнан смешивается с водой и формуется в лапшу или зерна риса. Люди часто называют ширатаки "чудесной лапшой" или "с нулевым содержанием" из-за минимального количества калорий и углеводов

"Ширатаки не имеет собственного вкуса, она поглощает соки из овощей и специй. К ее желатиновой текстуре нужно немного привыкнуть. "Ширатаки" означает «белый водопад» (в переводе с японского языка) - описание длинного, прозрачного вида лапши", - пишет издание Organic Facts.

Какая польза от лапши ширатаки?

5 фактов о ширатаки:
  • С низким содержанием углеводов
  • Низкий гликимический индекс
  • Мало калорий
  • Не содержит глютен
  • Здоровый вариант для людей на кето, палео, веганской или вегетарианской диете
По данным USDA FoodData Central, порция  ширатаки содержит всего 10 калорий, 0% жира и 5 г углеводов. Лапша имеет низкую плотность энергии и помогает дольше сохранять чувство сытости. 

В исследовании 2013 года, опубликованном в журнале «Ожирение», говорится, что глюкоманнан, являющийся основным ингредиентом чудодейственного продукта - он способен поглощать воду в 50 раз больше своего веса. Это также может помочь людям с диабетом предотвратить гипергликемию.

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