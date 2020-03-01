Черная редька: 5 удивительных преимуществ для здоровья
Питательные вещества, содержащиеся в черной редьке, включают пищевые волокна, витамины С, А, Е, железо, магний, калий, витамины группы В. Этот овощ обладает дополнительным бонусом - 35 калорий на 100 грамм. Вот 5 преимуществ для здоровья, которые вы получите от включения корнеплода в рацион.
Здоровье кожиОбладая детоксифицирующими свойствами и высоким содержанием витаминов В и Е, черная редька способна защитить здоровье кожи от воспалительных состояний, предотвратить окислительный стресс, приводящий к появлению морщин, пигментных пятен.
Функция печениГлутатион является одним из наиболее важных антиоксидантов в организме, и отвечает за то, чтобы печень не накапливала токсины. Когда вы стареете и уровень глютатиона падает, продукты, такие как черная редька, повышают уровень, становясь особенно важными для поддержания здоровья.
Иммунная системаВитамин С в овоще означает, что иммунная система будет усилена, равно как и выработка белых кровяных клеток - первая линия защиты организма от нежелательных патогенов, бактерий.
Потеря весаЧерная редька низкокалорийна, при этом, в ней много клетчатки, что помогает чувствовать себя сытым, не влияя на общее потребление калорий. Это приведет к потере веса и улучшению скорости обмена веществ.
ГипертиреозЕсли вы страдаете от гипертиреоза или был поставлен диагноз болезни Грейвса, используя этот овощ в приготовлении пищи может помочь улучшить здоровье щитовидной железы.
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