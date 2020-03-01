5 здоровых закусок для позднего ужина

5 здоровых закусок для позднего ужина

Недавние исследования связывают поздние ужины с увеличением веса, нарушения метаболизма жиров, гормональных маркеров, уровня инсулина, глюкозы натощак, холестерина. Но существуют здоровые продукты, которые могут не только избавить от голода, но и улучшить качество сна. 

Лосось и зеленые овощи

Смешайте лосось с порцией листовых зеленых овощей, чтобы насладиться вкусом, и получить витамины и минералы, которые улучшают общее состояние здоровья.

Хумус с сырыми овощами

Основным ингредиентом этого традиционного средиземноморского блюда является нут, богатый триптофаном и фолиевой кислотой. Они помогают регулировать режим сна, особенно у пожилых людей. Вы можете добавить еще больше пользы для здоровья, окунув в хумус сырые овощи - сладкий перец, огурцы, морковь.

Банан и тыквенные семечки

Скромный банан - еще один продукт, способный значительно улучшить сон. 
"Исследование, опубликованное в журнале Pineal Research, показало, что употребление двух бананов может в 4 раза увеличить уровень мелатонина в крови через два часа. Добавьте семена тыквы в качестве гарнира - это даст белок, клетчатку и магний. Этот минерал вызывает состояние покоя и расслабления, помогающие организму подготовиться ко сну", - пишет издание Helth News.

Авокадо с яйцом

Разомните половину авокадо с яйцом вкрутую, чтобы создать потрясающий салат, который обеспечивает значительное количество легко усваиваемого белка. Яйца - отличная еда для хорошего сна, т.к. содержит 83,5 мг триптофана.

Фисташки

Порция фисташек быстро повышает уровень антиоксидантов и мелатонина.

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Теги : сон, правильное питание, продукты питания
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5 здоровых закусок для позднего ужина


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