5 здоровых закусок для позднего ужина
Недавние исследования связывают поздние ужины с увеличением веса, нарушения метаболизма жиров, гормональных маркеров, уровня инсулина, глюкозы натощак, холестерина. Но существуют здоровые продукты, которые могут не только избавить от голода, но и улучшить качество сна.
Лосось и зеленые овощиСмешайте лосось с порцией листовых зеленых овощей, чтобы насладиться вкусом, и получить витамины и минералы, которые улучшают общее состояние здоровья.
Хумус с сырыми овощамиОсновным ингредиентом этого традиционного средиземноморского блюда является нут, богатый триптофаном и фолиевой кислотой. Они помогают регулировать режим сна, особенно у пожилых людей. Вы можете добавить еще больше пользы для здоровья, окунув в хумус сырые овощи - сладкий перец, огурцы, морковь.
Банан и тыквенные семечкиСкромный банан - еще один продукт, способный значительно улучшить сон.
"Исследование, опубликованное в журнале Pineal Research, показало, что употребление двух бананов может в 4 раза увеличить уровень мелатонина в крови через два часа. Добавьте семена тыквы в качестве гарнира - это даст белок, клетчатку и магний. Этот минерал вызывает состояние покоя и расслабления, помогающие организму подготовиться ко сну", - пишет издание Helth News.
Авокадо с яйцомРазомните половину авокадо с яйцом вкрутую, чтобы создать потрясающий салат, который обеспечивает значительное количество легко усваиваемого белка. Яйца - отличная еда для хорошего сна, т.к. содержит 83,5 мг триптофана.
ФисташкиПорция фисташек быстро повышает уровень антиоксидантов и мелатонина.
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