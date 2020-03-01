3 неочевидные причины, почему вы набираете вес

Не нормальные показатели инсулина

"Когда у вас избыточный вес, клетки также не распознают инсулин, поджелудочная железа должна откачивать все больше и больше - иногда в два или три раза больше нормального количества - пока клетки не отреагируют", - объясняет Тирисса Рейд, доктор медицины, специалист по медицине ожирения в Медицинском центре Колумбийского университета.

Хронический стресс

"Окружите себя добрыми и вменяемыми людьми", - советует Рейд.

Здоровая еда часто содержит много калорий

«Даже когда вы едите здоровую пищу, необходимо отслеживать сигналы голода и сытости», - говорит Вероник Провеншер, доктор философии, профессор питания в Университете Лаваль в Квебеке, Канада.