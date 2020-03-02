Черника: 5 полезных свойств ягоды-суперфуда
Черника является отличным источником питательных веществ - клетчатка, аминокислоты, марганец, витамины С и К1, антиоксидант антоцианин. Низкокалорийность делает чернику хорошей едой для похудения, а богатая комбинация питательных веществ - суперфудом, приносящим много пользы для здоровья.
Улучшает когнитивные и моторные функцииИсследование показало, что пожилые люди (средний возраст 76 лет), которых ежедневно кормили от двух до 2,5 чашек черники в течение 12 недель, показали лучшие результаты в тестах на когнитивные функции (тестирование памяти), чем у тех, кто не употреблял суперфуд.
Защищает глазаВитамин С в чернике делает его эффективным средством для предотвращения глаукомы, одной из самых распространенных причин слепоты. Антоцианин и другие антиоксиданты отлично защищают ваши глаза от образования катаракты.
Сохраняет сердце сильнымПотребление черники значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, регулируя и расслабляя артериальную эластичность сосудистой стенки. Было проведено несколько исследований, доказывающих, как этот суперфуд снижает риск сердечных заболеваний и гипертонии. Если у вас высокое давление, потребление черники поможет его снизить его на четыре-шесть процентов.
Защищает пищеварительную системуЧерника предлагает антиоксидантную защиту пищеварительного тракта, борясь со свободными радикалами, некоторые из которых могут вызвать рак. Этот суперпродукт играет значительную роль в борьбе с раком толстой кишки. Кроме того, пищевые волокна черники могут укрепить ваш кишечный микробиом.
Контролирует уровень сахара в кровиИсследования показывают, что антоцианы улучшают чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы. Это снижает риск развития диабета 2 типа.
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