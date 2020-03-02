Непереносимость глютена может приводить к повреждениям мозга

Ученые из Университета Шеффилда провели новое исследование. Судя по его результатам, люди, страдающие целиакией (непереносимость глютена) имеют более высокий риск повреждений неврологического спектра.В мозгу людей с соответствующим диагнозом были обнаружены доказательства повреждения мозгового вещества, а также когнитивного дефицита, замедляющего реакцию. Вместе с этими повреждениями, у группы людей с целиакией, обнаруживались худшие показатели ментального здоровья по сравнению с контрольной группой.Ученые надеются, что их работа поможет медикам избавиться от скептицизма, который преследует жесткую диету, исключающую глютен.Люди с целиакией имеют повышенную чувствительность к этому компоненту. Пока что единственным методом воздействия является строгая диета. Она минимизирует риск повреждения пищеварительного тракта.