Для здоровья и стройности. Диетолог Жаклин Лондон рассказала, что лучше есть на завтрак
День важно начинать полноценным завтраком, поскольку это влияет сразу на многие аспекты здоровья. Американский диетолог, руководитель Good Housekeeping Institute Жаклин Лондон рассказала, что лучше всего есть на завтрак, чтобы иметь хорошее здоровье и стройную фигуру.
«Завтрак – главный прием пищи за день: помогает избежать когнитивных проблем, обусловленных низким содержанием сахара в крови, улучшает общее состояния здоровья, способствует стройности, снижению индекса массы тела (ИМТ). Люди, которые завтракают, сжигают за сутки больше калорий, чем те, кто этого не делает», - говорит диетолог.
Жаклин Лондон рассказала, каким должен быть завтрак, и что лучше есть в начале дня, чтобы оставаться здоровым и стройным.
Пропускать сладкие продукты. Готовые мюсли, батончики, рогалики, соки обычно насыщены сахаром, их потребление может вызывать энергетический сбой, приводить к перееданию в конце дня.
«Источниками углеводов утром должны быть цельные зерна, несладкие молочные продукты, овощи, некоторые фрукты (например, авокадо). Держитесь подальше от сладких напитков, включая подслащенные кофе, чай», - советует диетолог.
Выбирать нежирный белок. Идеально подходят яйца, морепродукты, птица, постные говядина и свинина, бобовые.
Лучший завтрак – белок, жир, немного углеводов. По словам Жаклин Лондон, в таком варианте он заряжает организм энергией, позволяющей хорошо себя чувствовать, не испытывая голода до обеда. Если после завтрака достаточно рано снова возникает желание поесть, эксперт советует прибавить к первому приему пищи белок – съедать немного больше яиц, орехов или орехового масла, курятину, греческий йогурт, семечки.
Лучше твердая пища. За завтраком мы должны жевать, а не пить, - рассказала диетолог. «Жидкие» калории не дают той степени сытости, которая позволяет обходиться без дополнительных перекусов к следующему приему пищи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были названы самые полезные виды сыра в питании человека.
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