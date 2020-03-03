Для здоровья и стройности. Диетолог Жаклин Лондон рассказала, что лучше есть на завтрак

«Завтрак – главный прием пищи за день: помогает избежать когнитивных проблем, обусловленных низким содержанием сахара в крови, улучшает общее состояния здоровья, способствует стройности, снижению индекса массы тела (ИМТ). Люди, которые завтракают, сжигают за сутки больше калорий, чем те, кто этого не делает», - говорит диетолог.

«Источниками углеводов утром должны быть цельные зерна, несладкие молочные продукты, овощи, некоторые фрукты (например, авокадо). Держитесь подальше от сладких напитков, включая подслащенные кофе, чай», - советует диетолог.