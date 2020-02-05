Диетолог Сьюзи Баррелл: эти три ошибки за завтраком не позволят похудеть

«Питательные вещества, из которых состоит ваш завтрак, влияют на вес. Многие утром едят продукты с высоким содержанием углеводов: мюсли, тосты, выпечку, джемы. В них много сахара, они насыщают быстро, но ненадолго, -чувство голода быстро возвращается. Вследствие этого мы едим больше – потребляем больше калорий и набираем вес», - поясняет диетолог.

Сьюзен Баррелл известна своими публикациями на тему похудения и поддержания веса. В своем блоге Body + Soul диетолог регулярно напоминает о важности самого первого приема пищи, начинающего день. Специалист рекомендует не совершать ошибок, которые становятся преградой на пути к желанному похудению.Многие встают в семь часов, но завтракают только в девять, пишет эксперт. Это распространенная привычка, не позволяющая похудеть. На самом деле утренний прием пищи должен быстро следовать за пробуждением, - это важно для активизации обмена веществ, подчеркивает специалист. Тем, кто встает в семь утра, нужно завтракать не позднее восьми, лучше в полвосьмого. Пропуск пищи мешает стройности: люди, игнорирующие завтраки, часто «теряют» форму.По словам Баррел, нередко лишний вес растет из-за недостатка белка в суточном рационе.Эксперт констатирует: чтобы и оставаться в форме, за завтраком нужно получить около 20 грамм качественного белка. Белковые продукты позитивно влияют на уровень инсулина в крови, который регулирует уровень сахара и обмен веществ – эти два фактора крайне важны для похудения и общего здоровья.Диетолог рекомендует есть по утрам яйца, бобы, сыр, греческий йогурт.Различные вариации кофе с молоком, сахаром и другими добавками, свежевыжатые соки являются отдельным продуктом – в них содержится много углеводов и калорий, подчеркивает специалист. Все это необходимо учитывать и не запивать подобными напитками без того плотные, сытные блюда. 200 лишних калорий в день, потребляемые регулярно, не только не позволят похудеть, но приведут к лишним сантиметрам на талииДиетолог советует время от времени заменять утренний кофе с молоком на чашку зеленого чая.Ранее портал MedikForum.ru публиковал рекомендации диетолога Сьюзи Баррелл о простых способах похудеть без диет.