Диетолог Жаклин Лондон назвала самые полезные виды сыра в питании человека
По словам американского диетолога и главы Good Housekeeping Institute Жаклин Лондон, сыр обеспечивает организм массой питательных веществ, а также дает ключевые минералы, необходимые для общего состояния здоровья. Специалист советует обратить внимание на 7 наиболее полезных видов сыра в питании человека.
Моцарелла. Этот сыр содержит меньше соли, чем более твердые, выдержанные сыры. При этом моцарелла служит отличным источником кальция, минерала для наращивания костей и обеспечивает до 8 граммов белка на порцию в 30 граммов.
Швейцарский сыр. Этот сыр содержит больше витамина В12, чем большинство других сыров, что имеет решающее значение для общего функционирования клеток, мышц и нервов. Кроме того, 100 граммов швейцарского сыра дают почти 20% дневной нормы кальция.
Пармезан. Пармезан насыщен питательными веществами, особенно кальцием и фосфором, которые важны для здоровья костей. Кроме того, более твердый сыр, такой как пармезан, имеет тенденцию к снижению содержания жира. Выдержка пармезана также значительно снижает содержание лактозы в сыре; что делает его хорошим вариантом для тех, кто страдает от симптомов ЖКТ, связанных с непереносимостью молока.
Творожный сыр. Этот вид сыров отличается более высоким содержанием белка, чем в другие. В то же время у него достаточно невысокая калорийность (пожалуй, самая низкая среди всех сыров). Творожный сыр также содержит селен, который является ключевым антиоксидантом, который помогает снизить риск хронического воспаления и укрепить иммунитет.
Сыр рикотта. Итальянский сыр, приготовленный из коровьего, козьего, овечьего или буйволиного молока, содержит в основном сывороточный белок, в котором сконцентрированы все незаменимые аминокислоты. Сывороточный белок часто способствует росту мышц и может помочь в регулировании веса, а также в поддержании здоровья сердца.
Козий сыр. Некоторым людям легче переваривать козий сыр, чем сыр из коровьего молока. В нем естественно низкое содержание лактозы и казеина А2, что с меньшей вероятностью может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. В козьем сыре содержится особенно большое количество антибактериальных составов под названием Lactobacillus paracasei, Lb. plantarum и Lactococcus lactis. Эти микроорганизмы производят противомикробные белковые соединения, известные как бактериоцины - очень активные вещества, действующие против опасных для организма патогенов.
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