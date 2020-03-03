Назван перечень продуктов, сохраняющих здоровье печени
Группа ученых, представляющая Аграрный исследовательский институт США в штате Техас, сделала важный вывод для людей, страдающих жировой болезнью печени.
Речь идет о варианте, который развивается без употребления алкоголя. Выяснилось, что помочь в решении проблемы могу свежие овощи.
В частности, речь идет о веществе индиноле, которое присутствует в капусте. По мнению ученых, употребление белокочанного, цветного и брюссельского видов способно предложить альтернативу для лечения жировой болезни печени.
В целом, по мнению ученых любые овощи, богатые индинолом, способны оказывать позитивное влияние.
Для жировой болезни печени характерно образование тоненьких прослоек жира, из-за которых орган приобретает «мраморность». Чаще всего причиной развития болезни является излишне богатый насыщенными жирами рацион. Среди пациентов с ожирением эта патология встречается в десять раз чаще, чем у людей с нормальным весом.
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