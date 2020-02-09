Обычная капуста помогает справиться с ожирением печени

«Специальное питание может помочь вылечить ожирение печени, не говоря о профилактическом эффекте. Пища с достаточным количеством индола, включая обычную капусту, может стать новым методом лечения жировой болезни печени», - резюмировал автор научной работы Ву Чаодун.

Согласно данным, полученным учеными из Texas A & M AgriLife Research, оздоровлению печени и ее защите от ожирения способствует вещество индол – его высокой концентрацией отличаются обычная капуста, брюссельская, цветная. Использование этих продуктов позволяет лучше контролировать неалкогольную жировую болезнь печени, констатируют научные специалисты.Они поясняют: данное заболевание развивается, когда печень из-за скопления жира становится «мраморной», чему в первую очередь способствует нездоровый рацион, изобилующий насыщенными жирами. Данное состояние может запускать развитие опасных заболеваний, включая цирроз, рак.В своей работе специалисты из США изучали влияние компонента капусты на животных моделях. Они пришли к заключению, что содержащийся в капусте индол не только уменьшает количество жира в клетках печени, но также стимулирует воздействие на клетки кишечника, посылая молекулярные сигналы, способные уменьшить воспаление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в желудке может быть симптомом рака печени.