Обычная капуста помогает справиться с ожирением печени
Соединения, содержащиеся в обычной капусте, эффективно помогают справиться с ожирением печени, заявили американские исследователи. Их доводы опубликованы в тематическом журнале Hepatology.
Согласно данным, полученным учеными из Texas A & M AgriLife Research, оздоровлению печени и ее защите от ожирения способствует вещество индол – его высокой концентрацией отличаются обычная капуста, брюссельская, цветная. Использование этих продуктов позволяет лучше контролировать неалкогольную жировую болезнь печени, констатируют научные специалисты.
Они поясняют: данное заболевание развивается, когда печень из-за скопления жира становится «мраморной», чему в первую очередь способствует нездоровый рацион, изобилующий насыщенными жирами. Данное состояние может запускать развитие опасных заболеваний, включая цирроз, рак.
В своей работе специалисты из США изучали влияние компонента капусты на животных моделях. Они пришли к заключению, что содержащийся в капусте индол не только уменьшает количество жира в клетках печени, но также стимулирует воздействие на клетки кишечника, посылая молекулярные сигналы, способные уменьшить воспаление.
«Специальное питание может помочь вылечить ожирение печени, не говоря о профилактическом эффекте. Пища с достаточным количеством индола, включая обычную капусту, может стать новым методом лечения жировой болезни печени», - резюмировал автор научной работы Ву Чаодун.
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