Сколько сахара реально требуется человеку
Сахар является самой опасной разновидностью "пустых" калорий, в нем нет ничего, кроме сахарозы. Но это вовсе не значит, что мы должны отказаться от всего сладкого.
Человеку нужен сахар и продукты с глюкозой, так как они обеспечивают организм энергией. Суточная доза зависит от того, какой образ жизни вы ведете. Если существенных ограничений по здоровью нет, и вы не увлекаетесь физическими нагрузками, а работа преимущественно сидячая, то ограничьте употребление сахара 60 г в день. Речь не только о сахаре, который мы добавляем в чай или кофе, но и о соках, сладостях, компотах и т.д. Вот почему полезно следить за содержанием сахара впродуктах.
Если вы интенсивно занимаетесь спортом, или работа связана с выполнением большого объема физических нагрузок, уровень сахара в дневном рационе можно увеличить до 100 г в день. Это даст дополнительные объемы энергии, крайне необходимые при нагрузках. Лишние калории в этом случае вы просто сжигаете за счет интенсивного физического труда. А людям с нарушениями обменных процессов сахар лучше исключать и употреблять искусственные подсластители. Крайне не рекомендуется сахар и при больших объемах лишнего веса.
Имеются возрастные ограничения по употреблению продукта. Пища по мере старения человека должна становится менее сладкой. Не увлекайтесь подсластителями, не представляющими пользы здоровью. Лучше, если блюда просто более естественные по вкусу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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