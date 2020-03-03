Медики рассказали, чем запивать тяжелую пищу

Американские исследователи назвали зеленый чай идеальным напитком, который несет для организма человека огромную пользу.Особенно ученые рекомендуют употреблять данный напиток в сочетании с физкультурой и другими упражнениями, несущими физическую нагрузку.Пить зеленый чай полезно людям, страдающим от лишнего веса. Ученые убедились в этом благодаря эксперименту с мышами. Грызунов на протяжении 16 недель кормили очень калорийной пищей. Но при этом подмешивали зверькам в корм экстракт зеленого чая и заставляли заниматься физическими тренировками.Таким образом исследователи убедились в том, что напиток «дружит» с пищеварительными ферментами и не позволяют расщепляться углеводам и жирам.